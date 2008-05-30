Кудрина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2008

Отец: не указан

Мать: Копысова Алена Владимировна

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