Иванова (Максимова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Максимова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Тюлюкасы, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

06.01.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюлюкасы, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1986

Сын: Иванов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Дмитриевич

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Дмитриевич

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Дмитриевич

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