Иванова (Максимова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1986
Отец ребёнка: Иванов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно