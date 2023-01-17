Обухович Юзефа Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Обухович Нина Антоновна
Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович
Полоцк, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухович Генрих Антонович
Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович
Смерть
Около 1990
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область