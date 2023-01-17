Обухович Юзефа Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухович Юзефа Адольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Обухович Нина Антоновна

Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович

Полоцк, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухович Антон Осипович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухович Генрих Антонович

Отец ребёнка: Обухович Антон Осипович

Смерть
Около 1990
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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