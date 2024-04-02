Шорохова (Василенко) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Василенко) Татьяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Василенко Максим Максимович

Мать: Мигаль Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Александр Константинович

Отец ребёнка: Шорохов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Константин

Смерть
Неизвестно
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