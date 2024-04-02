Шорохова (Василенко) Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорохов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорохов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Александр Константинович
Отец ребёнка: Шорохов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шорохов Константин
Смерть
Неизвестно