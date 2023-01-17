Рыкова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рыков Иларион Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Рыков Петр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
02.09.1785 ст.

Сын: Рыков Семен Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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