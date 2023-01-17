Рыкова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1785 ст.
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно