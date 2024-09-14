Панферов Потап Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти01.02.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Панферов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Попова (Панферова) Прасковья Потаповна
Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829 ст.
Сын: Панферов Василий Потапович
Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
До 1830 ст.
Сын: Панферов Андрей Потапович
Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
До 1830 ст.
Сын: Панферов Никифор Потапович
Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна
Смерть
01.02.1868 ст.
От горячки ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №721, стр. 68