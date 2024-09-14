Панферов Потап Семенович Около 1788 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанферов Потап Семенович

Панферов Потап Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

01.02.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Панферов Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панферова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Попова (Панферова) Прасковья Потаповна

Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829 ст.

Сын: Панферов Василий Потапович

Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
До 1830 ст.

Сын: Панферов Андрей Потапович

Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
До 1830 ст.

Сын: Панферов Никифор Потапович

Мать ребёнка: Панферова Евдокия Мироновна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.02.1868 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
От горячки ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №721, стр. 68

Мы используем куки для улучшения работы сайта.