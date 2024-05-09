Шевченко Гоношилова (Цыгулева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.2002
Дочь: Шевченко Дарья Владимтровна
Отец ребёнка: Шевченко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.2010
Сын: Гоношилов Данил Максимович
Отец ребёнка: Гоношилов Максим Сергеевич