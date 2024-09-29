Костерина (Торова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1903
Дата смерти08.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903
Отец: Торов Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Начальное (3 класса ЦПШ)
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Костерин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Куликова (Костерина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Костерин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1931
Сын: Костерин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Костерина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Костерина) Евстолия Григорьевна
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1940
Дочь: Белова (Костерина) Анна (Нюра) Григорьевна
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1946
Дочь: Михневич (Костерина) Евстолия Григорьевна
Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
08.05.1982