Костерина (Торова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерина (Торова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

08.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: Торов Василий

Мать: Торова (Мордвинкина) Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Начальное (3 класса ЦПШ)
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Костерин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Куликова (Костерина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Костерин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1931

Сын: Костерин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Костерина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Костерина) Евстолия Григорьевна

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1940

Дочь: Белова (Костерина) Анна (Нюра) Григорьевна

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1946

Дочь: Михневич (Костерина) Евстолия Григорьевна

Отец ребёнка: Костерин Григорий Иванович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
08.05.1982

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