Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664 ст.

Сын: Шмидт Николаус

Отец ребёнка: Шмидт Ганс Михель

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Ганс Михель

Смерть
Неизвестно
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