Ишмуратов Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмуратов Антон Альбертович
Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмуратов Андрей Альбертович
Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиана Альбертовна
Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Альбертовна
Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмуратов Юрий Альбертович
Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно