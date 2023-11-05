Ишмуратов Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмуратов Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмуратов Антон Альбертович

Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмуратов Андрей Альбертович

Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиана Альбертовна

Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Альбертовна

Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмуратов Юрий Альбертович

Мать ребёнка: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Смерть
Неизвестно
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