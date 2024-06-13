Кондратьева Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972
Отец: Шамаев Василий Иванович
Мать: Шамаева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1991
Дочь: Кондратьева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Яковлевич