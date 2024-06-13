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Кондратьева Валентина Васильевна

Место рождения

Тихоновка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1972

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972

Отец: Шамаев Василий Иванович

Мать: Шамаева Нина Григорьевна

Тихоновка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1991

Дочь: Кондратьева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Яковлевич

Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Яковлевич

Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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