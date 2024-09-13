Кобелева (Тарасова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Кобелева) Парасковья Никитична
Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Кобелева) Марина Никитична
Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич
Смерть
Неизвестно