Кобелева (Тарасова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Тарасова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1780

Муж: Кобелев Никита Дмитриевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Кобелева) Парасковья Никитична

Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Кобелева) Марина Никитична

Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кобелев Михаил Никикич

Отец ребёнка: Кобелев Никита Дмитриевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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