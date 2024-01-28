Бахарева Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Бахарева) Акулина Никитична
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Смерть
Неизвестно