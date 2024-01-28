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Бахарева Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Бахарев Андрей Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Бахарев Корнил Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Бахарев Артемий Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Бахарева) Акулина Никитична

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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