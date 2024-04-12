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Корешков Михаил Викторович

Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956

Отец: Корешков Виктор Михайлович

Мать: Корешкова Зоя Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.04.1978

Дочь: Шурахова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Корешкова Надежда Владимировна

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1985

Сын: Корешков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корешкова Надежда Владимировна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Надежда Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор департамента образования администрации Владимирской области
Образование
Неизвестно
Высшее, учитель истории и янглийского языка
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