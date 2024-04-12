Корешков Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения05.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956
Рождение ребёнка
28.04.1978
Дочь: Шурахова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Корешкова Надежда Владимировна
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1985
Мать ребёнка: Корешкова Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор департамента образования администрации Владимирской области
Образование
Неизвестно
Высшее, учитель истории и янглийского языка