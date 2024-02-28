Григорьев Яков Тиханович
Место рожденияДер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Дата рождения26.10.1858
Дата смерти29.02.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1858
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
03.04.1885
Сын: Григорьев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
10.05.1887
Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
26.11.1898
Дочь: Новогрудская Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Григорьева Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
11.01.1905
Дочь: Григорьева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1928