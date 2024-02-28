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Григорьев Яков Тиханович

Место рождения

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния

Дата рождения

26.10.1858

Дата смерти

29.02.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1858

Отец: Григорьев Тихон Григорьевич

Мать: Григорьева Устинья Фёдоровна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
03.04.1885

Сын: Григорьев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
10.05.1887

Сын: Григорьев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
26.11.1898

Дочь: Новогрудская Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Григорьева Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Григорьева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Григорьева Параскева Ивановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Прасковья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Параскева Ивановна

Смерть
29.02.1928
Москва, город федерального значения Москва
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