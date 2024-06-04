Шавкунова Степанида Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Степанида Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1674 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Шавкунов Федор Пантелеев

Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Шавкунова) Ненила Пантелеева

Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Шавкунов Сава Пантелеев

Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов

Смерть
После 1710

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