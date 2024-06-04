Шавкунова Степанида Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1699
Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Шавкунова) Ненила Пантелеева
Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Шавкунов Пантелей (Панка) Иванов
Смерть
После 1710