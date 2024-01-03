Пугачева Татьяна Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачева Татьяна Онисимова

Пугачева Татьяна Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: (Пугачева) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: (Пугачева) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Пугачев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.05.1912

Сын: Пугачев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.