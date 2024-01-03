Пугачева Татьяна Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: (Пугачева) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: (Пугачева) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1909
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1912
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно