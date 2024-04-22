Мангупли (Прокина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангупли (Прокина) Анастасия

Место рождения

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Прокин Илья Осипович

Мать: Богданова Устинья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангупли Абрам

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангупли Абрам

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангупли Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мангупли Абрам

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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