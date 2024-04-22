Мангупли (Прокина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения18.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Отец: Прокин Илья Осипович
Мать: Богданова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мангупли Абрам
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно