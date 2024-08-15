Габдулмазитов Сагит
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти11.10.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Исмагилов Габдулмазит
Мать: Ранашева Муслима
По МК, где указана смерт год рождения 1766 предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аббасова Фатима
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сагитов Хусаин
Мать ребёнка: Аббасова Фатима
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сагитова Хадича
Мать ребёнка: Аббасова Фатима
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сагитов Абдулхалик
Мать ребёнка: Аббасова Фатима
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сагитов Сафергали
Мать ребёнка: Аббасова Фатима
Смерть
11.10.1845