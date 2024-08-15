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Габдулмазитов Сагит

Место рождения

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

11.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Исмагилов Габдулмазит

Мать: Ранашева Муслима

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
По МК, где указана смерт год рождения 1766 предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аббасова Фатима

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сагитов Хусаин

Мать ребёнка: Аббасова Фатима

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сагитова Хадича

Мать ребёнка: Аббасова Фатима

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сагитов Абдулхалик

Мать ребёнка: Аббасова Фатима

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сагитов Сафергали

Мать ребёнка: Аббасова Фатима

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.10.1845
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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