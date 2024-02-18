Фiдик Леонтiй Марцелiйович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фiдик Леонтiй Марцелiйович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KN
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 07.03.? по Неизвестно

Дочь: Мальгина (Фидик) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Владислав Леонтьевич

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Константин Леонтьевич

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фiдик Виктор Леонтьевич

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Рождение ребёнка
20.04.1933

Дочь: Miнькевич (Фiдик) Марiя Леонтiiвна

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Рождение ребёнка
12.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна

Кунев, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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