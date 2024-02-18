Фiдик Леонтiй Марцелiйович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 07.03.? по Неизвестно
Дочь: Мальгина (Фидик) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фiдик Владислав Леонтьевич
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фiдик Константин Леонтьевич
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Рождение ребёнка
20.04.1933
Дочь: Miнькевич (Фiдик) Марiя Леонтiiвна
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Рождение ребёнка
12.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фiдик Влацлава Фелiксiвна
Кунев, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно