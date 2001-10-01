Лавров Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Николай Павлович

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Место рождения

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.10.1930

Дата смерти

?.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1930

Отец: Лавров Павел

Мать: Лаврова ?

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Лаврова Валентина Васильевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лаврова Валентина Васильевна

Смерть
?.10.2001
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