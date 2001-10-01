Лавров Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения29.10.1930
Дата смерти?.10.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1930
Отец: Лавров Павел
Мать: Лаврова ?
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Лаврова Валентина Васильевна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лаврова Валентина Васильевна
Смерть
?.10.2001