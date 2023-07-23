Трошева-Ермакова Степанида Георгиевна
Место рожденияКудымкарский район, д. Нельсина
Дата рождения01.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Трошев Евфимий Алексеевич
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1908
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Трошева-Голубкова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1913
Сын: Трошев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
03.03.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
22.03.1918
Сын: Трошев Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
21.04.1921
Сын: Трошев Георгий (Егор) Алексеевич
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
25.01.1925
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
18.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно