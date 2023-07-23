Трошева-Ермакова Степанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошева-Ермакова Степанида Георгиевна

Трошева-Ермакова Степанида Георгиевна

Место рождения

Кудымкарский район, д. Нельсина

Дата рождения

01.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудымкарский район, д. Нельсина
Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Трошев Евфимий Алексеевич

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Трошева Иван Алексеевна

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Трошева-Голубкова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1913

Сын: Трошев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
03.03.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
22.03.1918

Сын: Трошев Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
21.04.1921

Сын: Трошев Георгий (Егор) Алексеевич

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Трошев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
18.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close