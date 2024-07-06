Ханина (Никифорова) Татьяна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханина (Никифорова) Татьяна

Место рождения

Ославское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никифоров Фёдор

Мать: Екатерина

Ославское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Ханин Евстигней

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия

Отец ребёнка: Ханин Евстигней

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ханин Григорий

Отец ребёнка: Ханин Евстигней

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ханин Александр

Отец ребёнка: Ханин Евстигней

Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Ваганьково

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