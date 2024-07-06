Ханина (Никифорова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Никифоров Фёдор
Мать: Екатерина
Бракосочетание
30.01.1889
Муж: Ханин Евстигней
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия
Отец ребёнка: Ханин Евстигней
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ханин Григорий
Отец ребёнка: Ханин Евстигней
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ханин Александр
Отец ребёнка: Ханин Евстигней
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Ваганьково