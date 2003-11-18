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Овчинников Евгений Герасимович

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Место рождения

Николаевка, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

29.03.1937

Дата смерти

18.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1937

Отец: Овчинников Герасим Михайлович

Мать: Овчинникова Анисия Ивановна

Николаевка, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
20.08.1962

Жена: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.08.1963

Дочь: Турковская (Овчинникова) Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1966

Сын: Овчинников Станислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
18.11.2003
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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