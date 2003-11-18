Овчинников Евгений Герасимович
Место рождения
Дата рождения29.03.1937
Дата смерти18.11.2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1937
Бракосочетание
20.08.1962
Рождение ребёнка
18.08.1963
Дочь: Турковская (Овчинникова) Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1966
Сын: Овчинников Станислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Овчинникова (Горбунова) Людмила Васильевна
Смерть
18.11.2003