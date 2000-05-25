Петухов Вячеслав Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Вячеслав Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1981

Отец: Петухов Георгий Филлипович

Мать: Иродова Анна Васильевна

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