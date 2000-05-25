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Петухов Вячеслав Георгиевич
Петухов Вячеслав Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1981
Пол
Мужской
Отец
Петухов Георгий Филлипович
1957 г.р.
Мать
Иродова Анна Васильевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1981
Отец:
Петухов Георгий Филлипович
Мать:
Иродова Анна Васильевна
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