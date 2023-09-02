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Соплякова Параскева Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

07.08.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лялина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сопляков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1878

Сын: Сопляков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1881

Сын: Сопляков Федор Иванович

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соплякова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1885

Сын: Сопляков Петр Иванович

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соплякова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Сопляков Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович

Смерть
07.08.1911 ст.
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