Соплякова Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти07.08.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лялина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1878
Сын: Сопляков Николай Иванович
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1881
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соплякова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1885
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соплякова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1893
Отец ребёнка: Сопляков Иван Иванович
Смерть
07.08.1911 ст.