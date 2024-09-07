Кадынцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадынцев Алексей

Кадынцев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 или 2009 г.р.

Дети

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1978 г.р.
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Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
12.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Рождение ребёнка
19.05.1978

Сын: Кадынцев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Кадынцева Дарья

Смерть
Неизвестно

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