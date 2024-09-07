Кадынцев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадынцева Дарья
Рождение ребёнка
12.09.1964
Рождение ребёнка
19.05.1978
Сын: Кадынцев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Кадынцева Дарья
Смерть
Неизвестно