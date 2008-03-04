Хруев Алексей Иванович
Место рожденияд.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Дата рождения21.03.1935
Дата смерти04.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1935
Отец: Хруев Иван
Мать: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
30.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хруева Таисья Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хруева Таисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хруева Таисья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2008
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia
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