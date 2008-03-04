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Хруев Алексей Иванович

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Место рождения

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР

Дата рождения

21.03.1935

Дата смерти

04.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1935

Отец: Хруев Иван

Мать: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
30.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хруева Таисья Степановна

Рождение ребёнка
11.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хруева Таисья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хруева Таисья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2008
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia
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