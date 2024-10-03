Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Герасим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Константин Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трифонов
Смерть
Неизвестно