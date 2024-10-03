Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

1792 г.р.
1793 г.р.
1795 г.р.
1801 г.р.
1806 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трифонов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Семён Яковлев (младший)

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Константин Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трифонов

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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