Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти14.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1878
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
17.07.1879
Сын: Толстых Илья Сидоров
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бондарева (Толстых) Анна Сидорова
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Толстых Дарья Сидорова
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Толстых Иван Сидоров
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Толстых Татьяна Сидорова
Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев
Смерть
14.03.1901 ст.