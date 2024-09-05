Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.03.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
06.06.1878

Сын: Толстых Илларион Сидоров

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
17.07.1879

Сын: Толстых Илья Сидоров

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бондарева (Толстых) Анна Сидорова

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Толстых Дарья Сидорова

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Толстых Герасим Сидоров

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Толстых Иван Сидоров

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Толстых Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Толстой Сидор Тимофеев

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
14.03.1901 ст.
Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

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