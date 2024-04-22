Родионова (Родионова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
Бракосочетание
06.10.1984
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Майер Наталья Александровна
Отец ребёнка: Родионов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
30.05.1990
Сын: Родионов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Родионов Александр Анатольевич
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область