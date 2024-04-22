Родионова (Родионова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Родионова) Елена Николаевна

Место рождения

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

31.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: Родионов Николай Степанович

Мать: Репина Вера Васильевна

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.10.1984

Муж: Родионов Александр Анатольевич

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1985

Дочь: Майер Наталья Александровна

Отец ребёнка: Родионов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
30.05.1990

Сын: Родионов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Родионов Александр Анатольевич

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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