Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1850 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1884 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопков Петр

Мать: Хлопкова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Около 1881

Муж: Мясников Иван Петров

Рождение ребёнка
13.11.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Иван Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Дочь: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мясников Иван Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор. Крестные бузулукский мещанин Андрей Павлов Мясников и мещанина Николая Мясникова дочь девица Марья
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Иван Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Иван Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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