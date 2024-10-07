Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопков Петр
Мать: Хлопкова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Около 1881
Муж: Мясников Иван Петров
Рождение ребёнка
13.11.1882
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Дочь: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мясников Иван Петров
Троицкий собор. Крестные бузулукский мещанин Андрей Павлов Мясников и мещанина Николая Мясникова дочь девица Марья
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
01.02.1888
Смерть
Неизвестно