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Евгения Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Бракосочетание
Около 1818

Муж: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
22.12.1819

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марианна (Марья) Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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