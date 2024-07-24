Евгения Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Бракосочетание
Около 1818
Муж: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1819
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марианна (Марья) Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ульяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов