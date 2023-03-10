Топлова (Завьялова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топлова (Завьялова) Валентина

Место рождения

Астрахань, Астраханская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завьялова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топлов Юрий

Отец ребёнка: Топлов Виктор

Рождение ребёнка
26.06.1938

Сын: Топлов Виктор

Отец ребёнка: Топлов Виктор

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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