Топлова (Завьялова) Валентина
Место рожденияАстрахань, Астраханская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завьялова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топлов Юрий
Отец ребёнка: Топлов Виктор
Рождение ребёнка
26.06.1938
Сын: Топлов Виктор
Отец ребёнка: Топлов Виктор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно