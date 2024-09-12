Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёд Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Василий Нефёдович

Отец ребёнка: Нефёд Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1783

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