Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефёд Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Василий Нефёдович
Отец ребёнка: Нефёд Иванович
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1783