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Гладышев Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1934

Отец: Гладышев Алексей Поликарпович

Мать: Гладышева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
24.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
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