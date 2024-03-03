Гладышев Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1934
Рождение ребёнка
24.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края