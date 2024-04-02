Дмитриева Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Валентина Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
12.05.1904

Дочь: Клавдия Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Стефан Петрович

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно
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