Дмитриева Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Валентина Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
12.05.1904
Дочь: Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно