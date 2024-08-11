Смирнов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Балакина (Смирнова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1894 ст.

Сын: Смирнов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/e71b2e81-bcbd-45dc-8616-ebbca5e83a9a/225 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии... Показать все
Смерть
Неизвестно

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