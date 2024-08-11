Смирнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Балакина (Смирнова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
06.02.1894 ст.
Сын: Смирнов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Матрона Егоровна
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/e71b2e81-bcbd-45dc-8616-ebbca5e83a9a/225 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии... Показать все
Смерть
Неизвестно