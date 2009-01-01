Леонов Владимир Николаевич
Место рожденияКемеровская область, г.Новокузнецк
Дата рождения29.01.1956
Дата смерти01.01.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1956
Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
25.02.1984
Дочь: Акимкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Леонова Наталья Ивановна
Алтайский край, Ельцовский район,с.Ельцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Наталья Ивановна
Смерть
01.01.2009