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Леонов Владимир Николаевич

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Место рождения

Кемеровская область, г.Новокузнецк

Дата рождения

29.01.1956

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1956

Отец: Леонов Николай Фёдорович

Мать: Леонова Екатерина Петровна

Кемеровская область, г.Новокузнецк
Рождение ребёнка
25.02.1984

Дочь: Акимкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Леонова Наталья Ивановна

Алтайский край, Ельцовский район,с.Ельцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Наталья Ивановна

Смерть
01.01.2009
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