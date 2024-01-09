Нестерец Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерец Ирина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: (Нестерец) Февронья Павловна

Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.09.1873

Сын: Нестерец Сергей Павлович

Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1876

Сын: Нестерец Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Сын: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович

Усовка, Полтавська область

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