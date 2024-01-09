Нестерец Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1871
Дочь: (Нестерец) Февронья Павловна
Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович
Рождение ребёнка
25.09.1873
Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович
Рождение ребёнка
20.07.1876
Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович
Рождение ребёнка
12.10.1878
Сын: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович
Отец ребёнка: Нестерец Павел Никодимович