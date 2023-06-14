Авдюхин Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1906
Сын: Авдюхин Василий Абрамивич
Мать ребёнка: Авдюхина Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.11.1908
Мать ребёнка: Авдюхина Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Авдюхин Владимир Абрамович
Мать ребёнка: Авдюхина Степанида Евдокимовна
Смерть
Неизвестно