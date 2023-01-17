Сидоркин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1903
Мать ребёнка: Сидоркина Софья Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Трояново, Железногорский муниципальный район, Курская область
На 1903 год - крестьянин села Трояново Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоркина Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно