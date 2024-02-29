Пономарев Карп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1838
Сын: Пономарев Александр Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пономарев Василий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно