Пономарев Карп Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Карп Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1838

Сын: Пономарев Александр Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пономарев Василий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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