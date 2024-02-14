Саган Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саган Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саган) Эся

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саган) Голда

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Борис

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саган) Надежда

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Яков

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов (Саган) Елена (Лия)

Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саган (Гуревич) Рейза

Смерть
Неизвестно

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