Саган Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саган) Эся
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саган) Голда
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Борис
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саган) Надежда
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Яков
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов (Саган) Елена (Лия)
Мать ребёнка: Саган (Гуревич) Рейза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саган (Гуревич) Рейза
Смерть
Неизвестно