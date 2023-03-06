Головина (Сухотина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Григорий Тимофевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Головина Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Головин Федосей Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Головин Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Головин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Головина) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич

Смерть
Неизвестно

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