Головина (Сухотина) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Головина Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Головин Федосей Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Головин Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Головина) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Головин Григорий Тимофевич
Смерть
Неизвестно