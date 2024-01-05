Трибанов (Требанов) Яков
Место рожденияРостовская обл., Зимовниковский р-н
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Трибанов (требанов) Поликарп
Мать: ?
Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трибанов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?
Рождение ребёнка
28.06.1936
Дочь: Ржевская Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?
Рождение ребёнка
1941
Сын: Трибанов (требанов) Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?
Рождение ребёнка
1947
Сын: Трибанов (требанов) Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно