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Трибанов (Требанов) Яков

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Место рождения

Ростовская обл., Зимовниковский р-н

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Трибанов (требанов) Поликарп

Мать: ?

Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Рождение ребёнка
1933

Сын: Трибанов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Рождение ребёнка
28.06.1936

Дочь: Ржевская Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Рождение ребёнка
1941

Сын: Трибанов (требанов) Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Рождение ребёнка
1947

Сын: Трибанов (требанов) Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Смерть
Неизвестно
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