Марина (Маремьяна) Петрова
Место рождения
Дата рождения17.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
При рождении имя Маремьяна, дальше в ревизских сказках - Марина, в записи о бракосочетании - Марья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1819
Муж: Василей Киприянов
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1827
Отец ребёнка: Василей Киприянов
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно