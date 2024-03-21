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Марина (Маремьяна) Петрова

Место рождения

Яшезеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Яшезеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
При рождении имя Маремьяна, дальше в ревизских сказках - Марина, в записи о бракосочетании - Марья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1819

Муж: Василей Киприянов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Варухин Никита Васильев

Отец ребёнка: Василей Киприянов

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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