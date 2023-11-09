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Белов Павел Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Белов Захар Петрович

Мать: Стефанида Харламовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Белов Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Белова Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Белова Анна Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна Парамоновна

Смерть
1947
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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