Белов Павел Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Белов Захар Петрович
Мать: Стефанида Харламовна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Белова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Фёдор Павлович
Мать ребёнка: Белова Анна Парамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Парамоновна
Смерть
1947
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область