Науменко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чистякова (Науменко) Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Науменко) Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов
Смерть
Неизвестно