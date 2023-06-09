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Науменко Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чистякова (Науменко) Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Науменко Макей Яковлев

Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Науменко) Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Науменко Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Науменко Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

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