Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения17.11.1916
Дата смерти16.12.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Николай
Отец ребёнка: Селезнёв ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв ? ?
Рождение ребёнка
06.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв ? ?
Смерть
16.12.2009
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край