Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна

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Место рождения

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.11.1916

Дата смерти

16.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916

Отец: Трушин Степан Тимофеевич I

Мать: Трушина (Лидберг) Анна Васильевна

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Николай

Отец ребёнка: Селезнёв ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв ? ?

Рождение ребёнка
06.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв ? ?

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
16.12.2009
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край

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